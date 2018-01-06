РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 янв. Около 200 человек посетило выставку «Рождественский кот» в подмосковном Королеве, из 19 кошек семь забрали домой, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель реабилитационного центра «Зоодом» Виктор Березин.

Выставка «Рождественский кот», организованная приютом «Зоодом» при поддержке городской администрации, прошла в Королеве в субботу. На ней можно было не только забрать кота домой, но и поучаствовать в конкурсах, приобрести сувенирную продукцию и послушать концерт.

«В выставке сегодня приняло участие порядка 200 человек. Семь кошек забрали домой. Всего на выставке было 19 кошек», - сказал Березин.

Во время выставки врач-офтальмолог проводил бесплатный осмотр животных и консультации.

Дети поучаствовали в конкурсе рисунков и лотерее. Для них была проведена развлекательная программа.

Всего в реабилитационном центре для животных на сегодняшний день находится около 250 кошек и собак. Все они стерилизованы, привиты и ждут своих новых хозяев.