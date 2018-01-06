РИАМО - 6 янв. Компания, обслуживающая рейсы российской компании «Аэрофлот» в аэропорту Вашингтона, отказывается от их обслуживания, авиаперевозчик пока не может сообщить точное время отправления задержанных рейсов в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте компании.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне - SwissPort - пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона (IAD). В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов», - говорится в сообщении.

При этом аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов в аэропорт «Шереметьево» SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 по местному времени соответственно. Пассажиры рейсов SU533, SU539 перевезены из Нью-Йорка в Вашингтон наземным транспортом. Вся информация об указанных рейсах будет оперативно размещаться на сайте и официальных аккаунтах в соцсетях.

Пассажирам задержанных рейсов с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета 4, 5, 6 января 2018 года разрешается (без взимания дополнительной платы): вынужденное изменение даты вылета до 8 января 2018 года включительно, в том числе на стыковочных рейсах в/из Нью-Йорка других авиакомпаний, при этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс/минус три дня) срока пребывания; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения.

Переоформление авиабилетов без штрафов разрешается с условием, что переоформленная перевозка должна начаться не позднее 12 января, с возможностью одновременного изменения даты вылета на обратных участках с условием максимального пребывания не более первоначального.

Пассажиры оповещаются через call-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.