РИАМО - 6 янв. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров и проведет проверку в связи с задержками и отменами авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщается на сайте ведомства.

Днем 5 января в связи со снегопадом в аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали и отменили 86 рейсов. Еще 31 рейс задержали утром в субботу.

«В настоящее время Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка по установлению причин задержек и отмены авиарейсов», - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений по данному факту будут приняты меры прокурорского реагирования.