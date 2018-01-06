РИАМО - 6 янв. Работы по очистке от снега и обработке противогололедными материалами дорог Подмосковья в субботу проводят более 300 единиц специализированной техники, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Производственные комплексы ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядные организации продолжают работы по очистке от снега и обработке противогололедными материалами региональных автодорог области. На данный момент в работах задействовано более 300 единиц специализированной техники», - говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами опасных участков дорог, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Кроме того, в преддверии празднования Рождества Христова дорожники обеспечивают беспрепятственный подъезд к храмам Подмосковья.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим», - добавляется в материале.