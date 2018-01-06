РИАМО - 6 янв. Подмосковная Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об изменении погодных условий в регионе 7 января и просит соблюдать осторожность в условиях снегопада, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По прогнозу Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, 7 января ожидается понижение температуры воздуха и выпадение осадков в виде снега.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

В зимнее время года на случай экстренной ситуации желательно наличие в машине комплекта теплых вещей, термоса с горячим питьем, автомобильного зарядного устройства для телефона и источника огня для разведения костра.

«Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие элементы», - добавляется в материале.