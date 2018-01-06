РИАМО - 6 янв. В прошлом году в Москве посадили 60 тысяч деревьев, из них около 7 тысяч деревьев – в центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва стала более зеленым городом. В прошлом году в столице посажено 60 тысяч деревьев: в парках, на особо охраняемых природных территориях, во дворах и на улицах, в том числе, чтобы компенсировать потери от ураганов», - написал мэр в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что в столице также завершились сложные работы по благоустройству исторического центра.

«Стало больше воздуха, зелени и места для пешеходов. Высадили в центральной части города около 7 тысяч деревьев. Теперь это красивый центр современного мегаполиса со старым московским духом», - уточнил Собянин.