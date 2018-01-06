РИАМО - 6 янв. В прошлом году в Москве посадили 60 тысяч деревьев, из них около 7 тысяч деревьев – в центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва стала более зеленым городом. В прошлом году в столице посажено 60 тысяч деревьев: в парках, на особо охраняемых природных территориях, во дворах и на улицах, в том числе, чтобы компенсировать потери от ураганов», - написал мэр в своем аккаунте в Twitter.
Он добавил, что в столице также завершились сложные работы по благоустройству исторического центра.
«Стало больше воздуха, зелени и места для пешеходов. Высадили в центральной части города около 7 тысяч деревьев. Теперь это красивый центр современного мегаполиса со старым московским духом», - уточнил Собянин.
Москва стала более зеленым городом. В прошлом году в столице посажено 60 тысяч деревьев: в парках, на особо охраняемых природных территориях, во дворах и на улицах, в том числе чтобы компенсировать потери от ураганов. pic.twitter.com/gKqlLgy9cB— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2018 г.
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