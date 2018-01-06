РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске с 9 января откроют две точки сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, сообщила «РИАМО в Подольске» замглавы администрации горокруга по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.

Движение «Волонтеры Победы» начало заниматься сбором подписей в поддержку самовыдвижения Путина с 5 января по всей России. В Подольске привлекли 12 волонтеров.

«Всего в Подольске планируется открыть 9 января две точки, где волонтеры будут собирать подписи - в ТЦ «Остров сокровищ» на улице Ленинградская, 7, и в ТЦ «Гран Сити» на улице Симферопольская, 35. Волонтеры будут проводить сбор подписей ежедневно до 30 января с 09:00», - сказала Бабакова.

Сбор подписей волонтеры будут проводить в две смены по четыре часа с перерывом возле баннера, на котором будет написано имя кандидата. Там же за стойкой можно будет вписать паспортные данные достигших 18-летия жителей Подольска в подписные листы.

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах 2018 года ее уполномоченных. Также ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

По закону, Путин должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Ранее в Центральную избирательную комиссию поступило 64 уведомления о выдвижении кандидатов на выборы президента России.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.