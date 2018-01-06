РИАМО - 6 янв. Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве, сообщает «Интерфакс».

«В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах, на место следуют оперативные службы города», - говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос об эвакуации людей с указанных вокзалов.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.