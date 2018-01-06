РИАМО - 6 янв. «Ласточки» Московского центрального кольца (МЦК) 31 декабря и 1 января перевезли 216 тысяч человек, на 18% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении МЦК в Telegram.

«31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года мы перевезли больше пассажиров, чем за аналогичный период годом ранее. Так, услугами проезда в «Ласточках» воспользовались 216 тысяч пассажиров, что превышает прошлогодний показатель на 18%», - отмечается в сообщении.

Самой популярной станцией МЦК, как и всегда, стала «Площадь Гагарина».

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. На сегодняшний день на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.