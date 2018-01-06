РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Неизвестный сделал ночью несколько выстрелов по иномарке возле дома №8 на улице Космонавтов в подмосковном Подольске и повредил ей капот, ущерб оценивается примерно в 15 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» сам пострадавший.

«Моя машина Volvo S60 стояла ночью с 5 на 6 января возле дома №8 на улице Космонавтов. В субботу около 12 часов дня я обнаружил на помятом капоте следы от трех выстрелов. Предположительно машину расстреляли резиновыми пулями из травматического пистолета», - сказал пострадавший.

По его словам, ремонт машины может обойтись примерно в 15 тысяч рублей.

В эту же ночь в Подольске неизвестный в доме на Профсоюзной улице в Подольске открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил двух человек. Пострадавших госпитализировали в Подольскую городскую клиническую больницу.