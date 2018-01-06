РИАМО - 6 янв. Фестиваль городской среды «Выходи гулять!» прошел в сквере Пушкина в подмосковном Орехово-Зуеве, для гостей организовали мастер-классы, спортивные состязания и детскую анимацию, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Фестиваль «Выходи гулять!» с успехом прошел в сквере Пушкина городского округа Орехово-Зуево. Детская анимация, мастер-классы, спортивные состязания, интерактив - вовлечены в атмосферу праздника были все», - говорится в сообщении.

Сквер благоустроен к 100-летию Орехово-Зуева в рамкам программы «Комфортная городская среда» в 2017 году. Венчает сквер памятник Александру Пушкину - в канун старта реализации программы памятник был разрушен вандалами, но в сжатые сроки удалось полностью воссоздать одну из достопримечательностей города.

«Стилизованные элементы сквера отвечают духу пушкинской эпохи. Фасады близлежащих многоквартирных домов в минувшем году были также отремонтированы - а по сути реставрированы по программе капремонта и завершают исторический ансамбль сквера. В вечернее время памятник освещает архитектурная подсветка», - добавляется в материале.

Возле сквера Пушкина располагаются социально важные объекты - общеобразовательная школа и дом культуры, так что в востребованности благоустроенной территории у жителей сомневаться не приходится.

В Подмосковье в фестивале городской среды «Выходи гулять!» примут участие более 100 тысяч жителей и гостей региона. В январе в рамках фестиваля во всех муниципалитетах региона организованы новогодние праздничные мероприятия, которые пройдут на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды.