РИАМО - 6 янв. Ошибочное определение геопозиции в Москве в приложении «Яндекс.Такси» произошло из-за сбоя в системе GPS, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы компании «Яндекс».
Ранее появилась информация о сбое в системе определения геолокации в приложении «Яндекс.Такси», из-за которой жители Москвы «оказались» в Гвинейском заливе.
Он добавил, что сбой отражается сервисах, использующих геолокацию, в том числе в картографических приложениях и навигации.
«Со всеми водителями и пользователями, у которых возникли проблемы с расчетом стоимости поездки из-за сбоя GPS, наша служба поддержки работает в индивидуальном порядке», - подчеркнул представитель пресс-службы.
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