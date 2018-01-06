РИАМО - 6 янв. Ошибочное определение геопозиции в Москве в приложении «Яндекс.Такси» произошло из-за сбоя в системе GPS, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы компании «Яндекс».

Ранее появилась информация о сбое в системе определения геолокации в приложении «Яндекс.Такси», из-за которой жители Москвы «оказались» в Гвинейском заливе.

«В некоторых районах Москвы действительно наблюдаются проблемы с определением геопозиции по GPS. С большой уверенностью можно сказать, что ошибки в геопозиционировании происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов. Все такие сервисы получают уже готовую ошибочную координату от устройства, а не декодируют сигнал от спутника напрямую», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сбой отражается сервисах, использующих геолокацию, в том числе в картографических приложениях и навигации.

«Со всеми водителями и пользователями, у которых возникли проблемы с расчетом стоимости поездки из-за сбоя GPS, наша служба поддержки работает в индивидуальном порядке», - подчеркнул представитель пресс-службы.