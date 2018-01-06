РИАМО - 6 янв. Сотрудники Госавтоинспекции перед Рождеством провели в подмосковном Чехове акцию для пешеходов, посвященную безопасности на дороге в темное время суток, и раздали детям световозвращающие браслеты, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции на базе культурно-творческого центра городского округа Чехов провели тематическую акцию «Засветись - стань заметней на дороге!», посвященную рождественским праздникам. Автоинспекторы, собрав юных участников дорожного движения у рождественской елки, рассказали им о правилах поведения на дороге и улице, показали, как правильно использовать световозвращающие элементы в темное время суток», - говорится в сообщении.

Полицейские вручили ребятам тематические брошюры и световозвращающие браслеты. Присутствующие родители поддержали инспекторов. Использование световозвращающих элементов в темное время суток поможет стать заметней на дороге и предотвратить дорожно-транспортные происшествия.