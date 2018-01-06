РИАМО - 6 янв. В Москве возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины, пострадавший с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга был госпитализирован поздно вечером 4 января, а 5 января скончался, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он напомнил, что поздно вечером 4 января в полицию из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним из квартиры дома 17-2 по улице Расплетина неработающего мужчины 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей носа, который был госпитализирован в реанимацию.

«Пятого января в 18:17 из медучреждения поступила телефонограмма о том, что в 17:55 пострадавший скончался. Труп направлен в танатологическое отделение (морг). Возбуждено уголовное дело по пункту «a» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», - сказал собеседник агентства.

Материал по делу направят в Следственный комитет, добавил он.