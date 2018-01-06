РИАМО - 6 янв. Порядка 300 детей вместе с родителями, бабушками и дедушками приняли участие в новогодней праздничной программе «По следам Деда Мороза» в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в подмосковной Кубинке, их ожидал розыгрыш призов, дискотека и конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района Московской области.

«Юные гости танцевали, играли и участвовали в конкурсах вместе со сказочными персонажами. Также разыгрывались сладкие подарки и билеты на заключительную елку главы Одинцовского района «Рождественский бал Золушки», которая пройдет 8 января в волейбольном комплексе «Одинцово». Гости праздника выразили надежду на то, что «Выходи гулять!» станет традиционным», - говорится в сообщении.

Спортсмены из Кубинки обучали гостей праздника основам футбольного мастерства. Завершилось мероприятие новогодней дискотекой.

«Завтра, в Рождество Христово, в городе Одинцово также пройдет фестиваль «Выходи гулять!». Мы приглашаем всех к 13:00 на Верхне-Пролетарскую улицу, дом №37. Вас ждет много сюрпризов и приключений со сказочными и волшебными героями», - добавляется в материале.

В Подмосковье в фестивале городской среды «Выходи гулять!» примут участие более 100 тысяч жителей и гостей региона. В январе в рамках фестиваля во всех муниципалитетах региона организованы новогодние праздничные мероприятия, которые пройдут на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды.