РИАМО - 6 янв. Более 120 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) обеспечат комфортное передвижение пассажиров метро Москвы в сочельник и Рождество, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В канун праздника Рождества 6 января и в день праздника 7 января ожидается повышенный спрос на услуги центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.

«Более 120 сотрудников центра помогут пожилым и маломобильным гражданам добраться до храмов и церквей, в которых 6 и 7 января будут проводиться рождественские службы. Кроме этого, в ночное время будет организовано дежурство сотрудников центра на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская», - отмечается в сообщении.

Сопровождение пассажиров будет осуществляться как по заблаговременно оставленным заявкам, так и при выявлении такой необходимости на станциях метрополитена.

У станций метро «Кропоткинская» и «Бауманская» расположены два главных храма Москвы – храм Христа Спасителя и Елоховский собор.