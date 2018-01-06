РИАМО - 6 янв. Пригородный поезд Москва - Дмитров на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) следует с задержкой в 14 минут по техническим причинам, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы МЖД.

«В настоящее время по техническим причинам на Савеловском направлении МЖД пригородный поезд №6418 Москва - Дмитров следует с незначительно увеличенным интервалом на 14 минут», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диспетчерский аппарат принимает все необходимые меры, чтобы ввести задержанную электричку в график.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - добавил собеседник агентства.