РИАМО - 6 янв. На северо-востоке столицы обнаружили тело женщины, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Подтверждаем факт обнаружения трупа женщины по адресу: Бутырская улица, 2/18», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия Следственный комитет РФ проводит проверку.

Ранее в СМИ появилась информация, что на козырьке отделения Сбербанка по адресу: Бутырская улица, 2/18 было обнаружено тело человека, упавшего с 14-го этажа.