РИАМО - 6 янв. Верховный суд отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на постановление суда первой инстанции, признавшего законным решение Центризбиркома о его недопуске к участию в выборах президента в качестве кандидата, сообщает РИА Новости.

«Верховный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Алексея Навального на постановление первой инстанции, признавшей законным решение Центризбиркома о недопуске блогера к участию в президентских выборах в качестве кандидата», - говорится в сообщении.

Решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в силу.

О том, что Навальный подал жалобу, стало известно 3 января. Верховный суд в конце декабря отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом на пост главы государства.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.