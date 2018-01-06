РИАМО - 6 янв. Полицейские на северо-западе Москвы задержали жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве с продуктами питания на 1 миллион рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило сообщение от менеджера одной из организаций, занимающейся оптово-розничной продажей продуктов. По ее словам, к ним в офис обратился мужчина, представившийся сотрудником одной из сетей продуктовых магазинов, с целью заключить договор поставки продуктов питания. После заключения договора на общую сумму около 1 миллиона рублей мужчина получил товар, но не оплатил его.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Планерной улице подозреваемый - 32-летний житель Подмосковья - был задержан. Часть похищенного товара, которую злоумышленник не успел реализовать, была изъята», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.