РИАМО - 6 янв. В Подмосковье автомобиль совершил наезд на экскаватор, в результате происшествия пострадали три человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Горьковское шоссе, 92-й километр: автомобиль Hyundai совершил наезд на стоящий экскаватор. В результате три человека пострадали», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшие госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.
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