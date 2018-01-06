РИАМО - 6 янв. Ограничения для движения транспорта введут на нескольких улицах Северного округа Москвы с 10 января из-за реконструкции инженерных сетей, ограничения продлятся с перерывами до 20 октября, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в САО. Проезд Аэропорта от дома 11 до улицы Викторенко, улица Викторенко от проезда Аэропорта до дома 10, с 10 января по 11 марта, с 20 марта по 1 сентября, с 11 сентября по 20 октября круглосуточно», - говорится в сообщении.

Также с 1 февраля по 2 марта круглосуточно будет ограничено движение по одной полосе от дома 16 до дома 5, корпус 1, в Чапаевском переулке.