РИАМО - 5 янв. Московско-Тверская пассажирская компания напомнила пассажирам о правилах перевозки в пригородных поездах сноубордов, лыж и лыжных палок, сообщается на сайте компании.

«Московско-Тверская ППК напоминает, что пассажиры пригородных поездов могут бесплатно брать с собой сноуборды, лыжи и лыжные палки в случае, если размер спортивного инвентаря в сумме трех измерений (длина плюс ширина плюс высота) не превышает 180 сантиметров, а вес – 36 килограммов. Если пассажиру необходимо перевезти инвентарь большего размера или веса, стоимость провоза за каждый предмет составит 25 рублей при поездке на расстояние до 100 километров, и 50 рублей при поездке свыше 100 километров», - говорится в сообщении.

Все острые части спортивного инвентаря должны быть накрыты защитными насадками или чехлом. Спортивный инвентарь не должен мешать передвижению и размещению других пассажиров.