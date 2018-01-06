РИАМО - 6 янв. В подмосковном Дмитрове в субботу откроется женский молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой, игры продлятся по 13 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Домашнюю арену чемпионата выбрали на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой, который состоялся в мае 2017 года.

«Женский молодежный чемпионат мира – одно из самых важных спортивных событий в Подмосковье. В Дмитров приедут сильнейшие сборные мира, а также болельщики из разных стран. Соревнования пройдут с 6 по 13 января 2018 года», - отмечается в сообщении.

Команды-участницы будут разделены на две группы. В группе А, помимо российской сборной, сыграют представительницы Канады, США и Швеции. В группе B – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Лидеры первой группы выйдут в полуфинал напрямую, а команды, которые заняли третью и четвертую строчки турнирной таблицы, поспорят за выход в полуфинал с лидерами группы B.