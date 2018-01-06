РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 янв. Пробег «Рождественские велокатания» пройдет в подмосковном Королеве в субботу, участников ждут чаепитие и активные игры, сообщается на странице велоклуба «Крути педали, Королев» в соцсети «ВКонтакте».

Велопрогулка начнется в 12:00 у ДиКЦ «Костино».

«Участников ждут живое общение, подарки от организаторов, велопрогулка по праздничному городу и окрестностям, чаепитие в экоцентре расположенном в парке «Лосиный остров» (чайный домик), шашлык и активные игры», - говорится в сообщении.

На прогулку при желании также можно отправиться на лыжах.