РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В Доме культуры имени Карла Маркса в подмосковном Подольске в субботу покажут детский комедийный фильм «Елки лохматые», сообщается на сайте ДК.

«Дом культуры имени Карла Маркса приглашает всех желающих на кинопоказ, посвященный Дню детского кино. Так, 6 января в ДК состоится показ фильма «Елки лохматые», вышедшего в кинопрокат в 2014 году. История будет рассказывать о двух питомцах, которые сбежали из гостиницы для собак домой и обнаружили незваных гостей»,- говорится в сообщении.

Киносеанс начнется в 13:00 по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50.