РИАМО – 5 янв. Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети Instagram объяснить причины блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», сообщает Газета.ru.

«Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ без каких-либо объяснений. Москвичи привыкли узнавать полезную информацию о событиях, проходящих там. Дорогой Instagram, не будете ли вы так добры объяснить причины блокировки», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пригласил аккаунт «Аптекарского огорода» в чеченскую соцсеть Mylistory.