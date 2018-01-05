РИАМО - 5 янв. В подмосковной Коломне в пятницу стартовал чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, в турнире участвуют спортсмены из 16 стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе национальной сборной выступают девять подмосковных спортсменов. Участников и зрителей приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов и официальный представитель Международного союза конькобежцев Роланд Мэйард.

«Такие турниры, как чемпионаты России, чемпионаты Европы и мира - это важное наследие. Очень важны зрители, болельщики, которые приходят посмотреть. Подобные мероприятия для нас очень важны с точки зрения подготовки спортивного резерва, развития массового спорта, популяризации этого вида спорта и туристической составляющей. Желаю спортсменам быстрого льда и честной борьбы за медали. Не сомневаюсь, что чемпионат Европы по конькобежному спорту в Коломне пройдет на высшем уровне», - сказал Терюшков.

Он напомнил, что на льду Коломны начинали свою карьеру такие спортсмены, как Павел Кулижников, Ольга Граф, Алексей Есин, Елизавета Казелина, Михаил Казелин.

«При подготовке к чемпионату Европы проделана большая работа. Хороший уровень организации. Чувствуется поддержка зрителей, российские спортсмены в центре внимания и уже занимают места на пьедестале. Будем продолжать болеть за российских конькобежцев», - сказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Трибуны конькобежного центра Московской области «Коломна» были полностью заполнены. Более 6 тысяч человек посмотрели интересную развлекательную программу с участием шоу-балета на льду «LA SKADI» и кавер-группы «Пятеро», исполнившей гимн Российской Федерации.

В программе первого дня соревнований – забеги у мужчин и женщин на дистанциях 500 и 1500 метров.