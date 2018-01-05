РИАМО - 5 янв. В поселке Радумля Солнечного районе Подмосковья 2 января произошел пожар в квартире восьмиквартирного дома, глава района Андрей Чураков поручил сформировать пакет документов для ремонта дома, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Вечером 2 января в поселке Радумля произошел пожар в одной из квартир в двухэтажном доме. Во время пожара от отравления угарным газом погибла жительница сгоревшей квартиры. Жители остальных семи квартир пострадавшего дома от расселения отказались, сообщив, что у них есть временное пристанище. В пятницу дом осмотрел глава Солнечногорского района Андрей Чураков вместе с представителями МЧС и администрации Пешковского поселения.

«В доме есть вода и отопление, однако, нет электричества. Уже проведено обследование дома, МЧС проводит следственные мероприятия. Андрей Чураков дал поручение как можно скорее сформировать пакет документов для работы с Фондом капитального ремонта», - отмечается в сообщении

По словам Чуракова, есть время продумать техническое решение и провести все документальные работы с привлечением администрации Пешковского поселения.

«Также необходимо решить вопрос с ремонтом входной группы – сегодня в здание даже затруднен вход. Новый проект должен быть сделан таким образом, чтобы подобное впредь не повторилось», - подчеркнул Чураков.