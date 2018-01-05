РИАМО - 5 янв. Ограничения движения вводят на трех улицах Северо-Восточного округа Москвы из-за ремонта инженерных сетей, ограничения в общей сложности продлятся с 10 января по 1 сентября, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в СВАО. Стартовая улица от дома 1 до владения 79 по Анадырскому проезду, с 10 января по 1 августа круглосуточно, одна полоса», - отмечается в сообщении.

Также движение частично ограничат по одной полосе на Изумрудной улице от дома 52 до пересечения с Норильской улицей. Ограничения продлятся круглосуточно с 15 января по 15 марта.

Кроме того, с 1 февраля по 1 сентября круглосуточно ограничат движение по одной полосе от дома 2 до дома 6, корпус 1 по Челюскинской улице.