РИАМО - 5 янв. Движение ограничат на 2-й Брестской улице в центре Москвы из-за ремонта инженерных сетей, ограничения будут действовать с перерывом с 10 января по 1 июня, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта Москвы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в ЦАО. 2-я Брестская улица от дома 37, строение 1 до дома 21/27, две полосы; улица Юлиуса Фучика в районе пересечения со 2-й Брестской улицей, Васильевская улица в районе пересечения со 2-й Брестской улицей, одна полоса. Период: с 10 января по 20 февраля, с 25 марта по 1 июня круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Также с 10 по 20 февраля и с 25 марта по 1 июня круглосуточно будет перекрыта одна полоса по улице Гашека от дома 2, строение 1 до дома 9, строение 1.