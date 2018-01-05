РИАМО - 5 янв. Жители центра Москвы опубликовали петицию на портале Change.org, в которой просят столичные власти и президента России запретить народные гуляния на Тверской улице, сообщается на портале Change.org.

В тексте говорится, что 29 декабря 2017 года в рамках подготовки к различным праздничными мероприятиям, планируемым на Тверской улице с 31 по 4 января 2018 года, все переулки, прилегающие к Тверской, были перекрыты, а 30 декабря перекрыли и саму Тверскую улицу. В переулки завезли различное оборудование, электрогенераторы, конструкции для постройки палаток. Фактически переулки стали полигонами для подготовки фестиваля «Путешествие в Рождество», проводимого мэрией столицы.

«Жителям некуда скрыться, у них отобрали их переулки, право выспаться и спокойно отметить праздники! Боюсь представить, как ощущают себя жители, окна которых выходят прямо на Тверскую, ведь и там ведутся монтаж и погрузка, и этот шум в разы превышает шум от проезжающих автомобилей», - говорится в тексте петиции.

Тысячи людей вынуждены проводить бессонные ночи из-за шума, также жители лишены возможности пользоваться своими автомобилями из-за того, что подъезды к домам полностью заблокированы, добавляется в сообщении.

«Помогите нам, мы хотим просто спокойно жить, а не находиться в осадном положении в своих же домах в течение всех новогодних каникул», - написали жители.

Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину и руководителю департамента торговли и услуг столицы Алексею Немерюку.