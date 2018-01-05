РИАМО - 5 янв. В Москве полицейские задержали местного жителя, который украл фары с трех дорогостоящих автомобилей, ущерб составил 120 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

В отдел полицию поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, около одного из домов на улице Красный Казанец он припарковал свой автомобиль Porsche, с которого ночью были похищены фары.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого в совершении краж автомобильных фар», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Им оказался 20-летний ранее судимый житель Москвы. Установлена причастность подозреваемого еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности, которые были совершены на Вешняковской улице. Мужчина похитил передние фары с автомобилей Volkswagen. Как выяснилось, злоумышленник демонтировал их в ночное время с целью дальнейшей реализации. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.