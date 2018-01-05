РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В деревне Лаговское подмосковного городского округа Подольск сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бытовке, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 5 января 2018 года в 13:06 поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Лаговское. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание 5 января в 13:53», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 16 человек.