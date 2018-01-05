РИАМО - 5 янв. Сотрудники столичной полиции задержали москвичку, подозреваемую в мошенничестве в сфере автострахования, женщина, представившись страховым агентом, похитила у автовладельца 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний мужчина. По его словам, через интернет он нашел объявление о страховании автомобилей по низким ценам. На банковскую карту якобы страхового агента заявитель перевел предоплату за оформление страховых полисов на несколько автомобилей. Завладев денежными средствами, лжеработник не выполнила обещанные обязательства и перестала выходить на связь. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная, ранее судимая 27-летняя жительница столицы. Похищенное не изъято», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправной деятельности», - заключается в сообщении.