РИАМО - 5 янв. Возгорание мусора произошло в заброшенном здании в Москве, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичного управления МЧС России.

«Произошло загорание мусора в заброшенном выселенном здании на Рязанском проспекте в Москве, площадь - 10 квадратных метров. Это не бомбоубежище, а обычное выселенное здание», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожар потушили, пострадавших нет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что возгорание произошло в бомбоубежище, расположенном под выселенным зданием в Москве.