РИАМО - 5 янв. Женщина украла из магазина сумку из кожи питона стоимостью более 100 тысяч рублей в одном из столичных магазинов, ее задержали, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции от представителя одного из магазинов, расположенных в центре Москвы, поступило сообщение о краже. Заявитель пояснил, что неизвестный похитил из помещения магазина женскую сумку из кожи питона. Материальный ущерб превысил 100 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую - 47-летнюю жительницу столицы», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.