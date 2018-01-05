РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске 17 января пройдут общественные обсуждения по вопросу благоустройства улицы 50-летия ВЛКСМ, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В настоящее время от улицы от Кирова до улицы Свердлова тянется полузаброшенный пустырь с видом на «Подольскую тепло-энергетическую компанию» (ПТЭК). Между улицами Свердлова и Большая Серпуховская также расположен пустырь.

«17 января 2018 года состоятся общественные обсуждения концепции благоустройства улицы 50-летия ВЛКСМ. Проект предполагает размещение пешеходного бульвара с площадками для досуга и отдыха населения всех возрастов. Бульвар предлагается выполнить в современном стиле с погружением в историческое прошлое, символизирующее название данной улицы в честь 50-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи», - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено транспортное соединение улиц Кирова и Свердлова путем размещения двухполосной автодороги с прилегающими вдоль нее парковочными карманами. Также предлагается продлить проезд от улицы Большая Серпуховская до улицы Литейная с размещением парковочных мест. Вид промышленной зоны собираются смягчить с помощью установки шестиметрового забора с рисунком, закрывающим ПТЭК.

Пешеходная часть будет разбита на функциональные зоны. Тротуары замостят крупноформатной плиткой с акцентным размещением светодиодных встроенных светильников, предполагается озеленить участок и расставить малые архитектурные формы.

В центральной части территории собираются разместить сквер, композиционным центром которого будет фонтан. Вход в сквер акцентируют большими декоративными буквами.

Площадь благоустраиваемой территории составляет 62255 квадратных метров. Протяженность прокладываемой автодороги от улицы Кирова до улицы Свердлова составляет 488 метров, от улицы Литейная до улицы Большая Серпуховская – 240 метров.



О месте и времени проведения общественных обсуждений сообщат дополнительно.