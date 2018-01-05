РИАМО (БАЛАШИХА)- 5 янв. В подмосковной Балашихе прошел показ спектакля «Морозко» Московского губернского театра, его посмотрели порядка 700 детей, говорится в сообщении администрации городского округа в соцсети Instagram.

«Московский губернский театр показал в Балашихе спектакль «Морозко». Премьера самой известной и любимой у многих сказки состоялась во Дворце культуры «Балашиха». Спектакль посмотрели почти 700 ребят», - говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы городской администрации, режиссер-постановщик спектакля Алла Решетникова адаптировала сюжет сказки для самых маленьких зрителей и сделала концовку сказки добрее. В конце зло не только проигрывает, но и исправляется.