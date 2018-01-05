РИАМО - 5 янв. Сотрудники столичной полиции задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в краже денежных средств на сумму 7,5 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился директор автосервиса, расположенного на Южнопортовой улице. Он сообщил, что обнаружил пропажу денежных средств, которые хранил в офисе. Общая сумма ущерба составила около 7,5 миллионов рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району на улице Ленина задержали подозреваемого - 35-летнего жителя Московской области, работающего автомехаником в организации. Часть похищенного была изъята», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.