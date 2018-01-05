РИАМО - 5 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ в павильоне «Космос» на ВДНХ и назвал его одним из лучших космических павильонов на земном шаре.

«Недавно проверил ход работ в павильоне «Космос» на ВДНХ - впечатление очень сильное. Теперь уже можно понять, какой это был объект по красоте и мощи. А станет еще круче. Пожалуй, это будет один из лучших космических павильонов на земном шаре», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Ранее мэр сообщил, что в марте откроется павильон «Космос» на ВДНХ. Сейчас там идут последние приготовления к открытию.

После реставрации в павильоне откроют центр «Космонавтика и авиация» - крупнейший космический музей России. Площадь центра составит 31,1 тысячи квадратных метров (подземная часть - 10,5 тысячи квадратных метров, наземная - 20,6 тысячи). При этом более 15 тысяч квадратных метров будет занимать музейное и более 1 тысячи - образовательное пространство.