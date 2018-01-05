РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске пожилая женщина тайно пыталась раскрасить краской из баллончика несколько машин соседей, но ее снял один из жильцов дома напротив стоянки, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия Владимир Данилин.

«Утром 2 января мне не спалось. Я вышел попить кофе на кухню и между шестью и семью часами утра увидел, как пожилая женщина около дома №23 на улице Народная в Подольске раскрашивала из баллончика с краской машины на автостоянке. Тогда я снял это на видео и вышел во двор узнать, что происходит, так как там стояла и моя машина. Женщина еще была там, она угрожала мне перцовым баллончиком и не смогла ответить, зачем это делает», - сказал Данилин.

После этого очевидец нашел пострадавших, их оказалось восемь человек. Первый владелец раскрашенного автомобиля обратился в полицию и написал заявление, проводится проверка. Затем нашелся второй, он также собирается обращаться в полицию. Остальные пока не откликнулись и не знают, что произошло с их машинами в новогодние праздники.

Женщину на видео опознали, она проживает в Подольске на улице Народная, 23. Некоторые соседи считают, что она не совсем вменяемая.