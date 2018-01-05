РИАМО (БАЛАШИХА)- 5 дек. Свыше 150 человек пришли на закрытие фестиваля «Елочная карусель» в пятницу в парке «Пехорка» в подмосковной Балашихе, для гостей подготовили фаер-шоу и интерактивную сказку, говорится в сообщении администрации городского округа в социальной сети Instagram.

Фестиваль «Елочная карусель» проходил в парке «Пехорка» в Балашихе с 3 по 5 января.

«В парк «Пехорка» пришли больше 150 человек на закрытие новогоднего фестиваля «Елочная карусель». Гости праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой стали участниками сказки. Сюрпризом для всех посетителей парка стало новогоднее фаер-шоу», - говорится в сообщении.

В 2017 году в парке «Пехорка» завершился первый этап реконструкции. Там установили более 50 малых архитектурных форм в зоне для отдыха детей, более 40 новых лавочек и урн. Помимо этого обустроили порядка 9 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек из бетонной плитки и гранитного отсева, установили более 150 опор освещения. В целях безопасности в парке установили 54 камеры видеонаблюдения. Работы продолжатся в 2018 году.