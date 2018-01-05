РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Жители многоквартирного дома в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска пожаловались, что сотрудники управляющей компании практически все время держат мусорный контейнер у подъезда дома, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители дома №11/1 на улице Ленина в микрорайоне Климовск пожаловались, что сотрудники УК МУП «СЕЗ» ежедневно около 6 часов утра выкатывают из подвала мусорный контейнер, его содержимое убирают около 11 часов дня, а затем его закатывают только около 16 часов. Они попросили уменьшить время нахождения мусорного контейнера возле подъезда и убрать стоящие рядом корыто и кресло, которыми пользуются дворники.

«Контейнер для сбора бытовых отходов находится в мусороприемной камере. Для забора ТБО мусоровывозящей организацией, контейнер перемещается на площадку возле дома. После выгрузки мусора, контейнер возвращается в мусороприемную камеру. С подрядными организациями проведена разъяснительная беседа о неукоснительном соблюдении норм и правил обращения с ТБО», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.