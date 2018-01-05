РИАМО - 5 янв. В подмосковной Шатуре прошла акция «Пешеход, стань заметней!», в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции напомнили жителям о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«На центральной площади города Шатура сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пешеход, стань заметней!», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и популяризацию использования светоотражающих элементов», - говорится в сообщении.

На мероприятии автоинспекторы напоминали участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дороге и о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток.

Пешеходы получали от полицейских в подарок светоотражающие элементы и тематические памятки.