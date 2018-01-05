РИАМО - 5 янв. Движение транспорта будет ограничено с 9 января по 30 апреля в Вишняковском переулке в Москве из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта столицы.

«Ограничение: Вишняковский переулок от дома №53/18, строение 1, по Пятницкой улице до дома №4 по Вишняковскому переулку с 9 января по 30 апреля круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Ограничения в движении транспорта затронут одну полосу. Они вводятся из-за реконструкции инженерных сетей.