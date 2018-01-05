РИАМО - 5 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в пятницу задержали и отменили 86 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

Снегопад начался в Московском регионе ночью в пятницу. Высота снежного покрова в столице утром в пятницу выросла от 2 до 4 сантиметров. На улицы столичного региона выведена снегоуборочная техника.

По данным сервиса на 17:00, в аэропорту «Внуково» задержано 13 рейсов. В «Домодедове» семь рейсов отменили, еще 23 задерживаются. В аэропорту «Шереметьево» задержали 43 рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода и небольшой снег, максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%.