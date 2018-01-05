РИАМО - 5 янв. Москвичи и гости столицы смогут 8 января принять участие в путешествии в электротеатр «Станиславский» в рамках «Театрального впечатления», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Восьмого января в 19:00 у всех желающих есть уникальная возможность поучаствовать в «Театральных впечатлениях» от главного городского зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» и онлайн-площадки для путешествий и краткосрочной аренды жилья Airbnb и побывать за кулисами одного из самых современных театров России - электротеатра «Станиславский» - говорится в сообщении.

Экскурсия по электротеатру – заключительное «Театральное впечатление» от Airbnb и фестиваля. В рамках этого проекта москвичи и туристы уже побывали в Большом театре, Театре наций и Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

«Мы пройдем по всем тайным закоулкам театра, его закулисью, увидим зрительный зал без зрителей, поднимемся на легендарный «ленинский» балкон, прогуляемся по открывшемуся недавно театральному двору, покажем малую сцену. В качестве бонуса – отведем в пошивочный цех и расскажем, как создаются костюмы к нашим постановкам», - сказала сотрудник PR-отдела театра.

Также участники путешествия узнают, как изменилась художественная программа театра с 80-летней историей после капитального обновления в 2013 году и каким образом смелые эксперименты молодых творцов сочетаются с классической театральной традицией.

Подробности об экскурсии и регистрация для участия в экскурсии – на сайте https://www.airbnb.ru/experiences/150020. Экскурсия займет полтора часа.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве открылись 83 фестивальные площадки. С 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 гостей ждут зрелищные ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, традиционные зимние забавы, световые инсталляции. А еще – самые вкусные блюда и напитки от московских рестораторов, оригинальные сувениры и украшения для дома.