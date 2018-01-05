РИАМО - 5 янв. Два отряда столичных спасателей помогли столичным врачам транспортировать тяжеловесного пациента из дома по месту проживания в больницу, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичного главка МЧС России.



«В 4 утра поступила заявка от медиков. Они просили спасателей помочь им транспортировать тяжеловесного больного в больницу с адреса улица Генерала Глаголева, 30/5», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что два отряда спасателей помогли погрузить больного в карету скорой помощи и выгрузить в больнице.