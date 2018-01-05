РИАМО - 5 янв. В Москве открылось пять точек сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Сбором подписей в поддержку самовыдвижения Путина занимается движение «Волонтеры Победы». В пятницу они начали сбор подписей по всей России.

«Всего в Москве пять точек работает у нас, где волонтеры собирают подписи. Сбор подписей происходит простым образом, нет никакой агитации, никаких громкоговорителей или мегафонов. Просто стоят ребята-волонтеры, у них есть баннер, на котором написано имя (кандидата), и небольшая стоечка, чтобы можно было писать данные в подписные листы», - сказал пресс-секретарь движения «Волонтеры Победы» Егор Лукьянчиков.

По его словам, на каждой точке работает несколько волонтеров, которые сами изъявили желание участвовать в сборе подписей. Работать точки будут с 11:00 до 19:00.

В свою очередь, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова уточнила, что инициативная группа приняла решение открыть в пятницу точки сбора подписей в 15-16 городах страны.

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах 2018 года ее уполномоченных. Также ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

По закону, Путин должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Ранее в Центральную избирательную комиссию поступило 64 уведомления о выдвижении кандидатов на выборы президента России.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.